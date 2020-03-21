https://static.news.ru/photo/2080880a-6b6b-11ea-9e36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица Анна Семенович находится на самоизоляции, чтобы не заболеть новым коронавирусом. Она закрылась в собственной квартире с двумя мужчинами.

Я изолировала себя в собственной квартире с двумя мужчинами. Один из них — мой любимый человек, а второй — младший брат, — рассказала звезда.

По её словам, они решили, что втроём им будет веселее. Поэтому у 40-летней светской львицы сейчас идёт репетиция семейной жизни. Она готовит завтраки, обеды и ужины, а также убирается, сообщает Starhit.

Ранее Семенович сообщила об отмене концертов в Казахстане из-за пандемии коронавируса. Гастроли были запланированы на середину марта. Совместный тур певицы с Митей Фоминым будет перенесён на осень из-за ограничительных мероприятий, которые введены в ряде районов республики, писал NEWS.ru.