Анна Семенович: вдовец Фриске должен разрешить сыну видеться с родными

https://static.news.ru/photo/8c8f5c98-2e83-11eb-ab06-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: vk.com/semenovich_official

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что бывший муж артистки телеведущий Дмитрий Шепелев не даёт родным певицы видеться с внуком Платоном, которого воспитывает.

Это мразь. Он (Шепелев. — NEWS.ru) умирать будет, но сделает так, чтобы мне было больно. Он хочет всем нам сделать больно. Он ничего больше не хочет, — сказал Владимир корреспонденту «Телепрограммы».

По мнению Владимира Фриске, Шепелев лишил его семью внука, хотя ранее утверждал, что у ребёнка есть две бабушки и два дедушки.

На сторону Фриске встала бывшая коллега Жанны по группе «Блестящие» Анна Семенович. Она заявила, что Шепелев должен позволить бабушке и дедушке Платона видеться с ним. По её словам, сын певицы и телеведущего имеет право видеться с бабушкой и дедушкой, а также с родной сестрой Жанны Натальей.

У него прекрасная тетя Наташа. Умная, добрая, искренняя. Почему она не может брать на пару дней племянника, водить его в гости, читать сказки на ночь? — заявила Семенович.

Ранее Дмитрий Шепелев объяснил, почему скрывает личную жизнь. Шоумен уже не первый год встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, но они стараются делать всё возможное, чтобы подробности их романа не стали достоянием общественности.

По словам мужчины, его никогда не привлекала известность. Также ему не нравится, когда узнают на улице или когда незнакомые люди дают советы по поводу личной жизни. Ведущий признался, что устал от этого ещё во время отношений с Жанной Фриске, которую знала вся страна.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. У артистки остался сын Платон, которого сейчас воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев, писал NEWS.ru.