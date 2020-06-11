Анна Семенович стала ведущей нового шоу на телеканале «МУЗ-ТВ»

https://static.news.ru/photo/fbba8d54-abca-11ea-841e-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Анна Семенович получила предложение стать ведущей телевизионного шоу на телеканале «МУЗ-ТВ». Об этом она рассказала своим поклонникам.

Передача Семенович будет называться «Удачный чарт». Её формат подогнан под нынешние обстоятельства жизни в России и во всём мире. Из-за ограничений, которые ввели в связи с пандемией коронавируса, её планировалось снимать на природе. Семенович будет общаться со зрителями в разных локациях, среди которых парки, поляны и дачи, пишет «Вокруг ТВ».

Анна уже работала телеведущей и, решив повторить опыт прошлого, восторженно отзывается о новом проекте. Певица рассказала подписчикам, что согласилась на предложение не раздумывая. Семенович также призналась в любви телеканалу МУЗ-ТВ, на котором, кстати и работала раньше.

Как писал NEWS.ru, ранее Семенович радикально изменила имидж, перекрасившись в брюнетку.