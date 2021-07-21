Анна Семенович показала, как выглядят её пожилые родители

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вокалистка российской панк-рейв-группы Little Big и новая пассия солиста коллектива Ильи Прусикина Софья Таюрская привезла возлюбленного отдыхать в сибирскую глубинку. Они собирают лесную землянику, делают селфи с сельчанами и загорают на пляже, передаёт KP.RU.

Всё! Мы уехали в отпуск... в Сибирь, — написала девушка в сторис своего Instagram. Пара предпочла Мальдивам и лазурному пляжу деревню бабушки Софьи. Последние два дня вокалистка Little Big рассказывает...