Певица Анна Семенович показала, как выглядят её пожилые родители. На кадрах звезда поздравляет с днём рождения свою мать Татьяну Дмитриевну. Празднование проходило на даче бывшей солистки группы «Блестящие», за столом собрались члены семьи, и Анна произнесла трогательную речь, которую позже
Мамулечка, любимая! С днем рождения! Главное — здоровья и ещё раз здоровья. Нам так повезло, у нас такая дружная семья, и это всё благодаря тебе. Любим очень и дорожим. Я сегодня, пожалуй, выпью бокальчик игристого, только не ругайся. В угол не пойду, там страшно, — сказала певица.
Помимо именинницы, за столом присутствовал отец Анны Григорий Тимофеевич и её брат Кирилл, который отпраздновал свой день рождения в начале июля. В последнее время Семенович активно делится с подписчиками семейными и домашними видео, а также рассказывает истории из детства. Певица отмечает, что всегда была близка с родителями. Несмотря на то, что её долгое время считали секс-символом, она не замужем и пока не имеет детей.
Татьяну Дмитриевну поздравили и коллеги Анны по сцене: Анита Цой, Руслан Алехо, Слава.
Ранее Семенович рассказала о том, что заморозила свои яйцеклетки и готова завести детей. Она также добавила, что может и усыновить ребёнка, но только после рождения своего собственного.