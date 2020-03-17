https://static.news.ru/photo/84594312-6887-11ea-a536-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

40-летняя певица Анна Семенович призналась, что она не может выйти замуж за глупого или необеспеченного мужчину, поэтому у неё до сих пор нет штампа в паспорте.

Нищеброда я не хочу. Считаю, что мужчина должен уметь зарабатывать деньги. Если мужчина не зарабатывает, то либо он глупый, либо он лентяй. Зачем мне такой нужен? — заявила звезда во время съёмок YouTube-шоу «Ковальский».

По её словам, сейчас она не одинока, но о её избраннике никто не знает, потому что она умело скрывает отношения. Для светской львицы важна карьера, а все её предыдущие ухажёры пытались запереть её дома, что неприемлемо для неё.

Как ранее писал NEWS.ru, ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова считает, что россиянки занимаются самопродажей. Главная сваха страны напомнила, что в 90-е годы в моде был Пётр Листерман, который за определённую сумму знакомил красивых женщин с богатыми мужчинами.