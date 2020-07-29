Анна Седокова раскрыла подробности ухода Яниса Тиммы из семьи

https://static.news.ru/photo/cc87cae4-d1b1-11ea-a800-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинская поп-певица Анна Седокова рассказала об уходе баскетболиста подмосковного клуба «Химки» Яниса Тиммы из семьи. По её словам, она очень долго искала настоящую любовь, однако вновь и вновь разочаровывалась в мужчинах.

Я его не подпускала, но потом мы начали общаться в Сети. И вот эта переписка нас сблизила. Помню, как Янис позвал меня в кино. А я же гордая, не ответила ни да, ни нет. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала, приеду ли. В итоге, когда мы посмотрели первый фильм, то как-то сразу стали ближе. Тогда решили посмотреть ещё одно кино. После этого мы уже не расставались, — рассказала Седокова, слова которой приводит StarHit.

В свою очередь баскетболист утверждает, что сразу нашёл в Седоковой родную душу. По его словам, он сам рассказал жене о своих новых отношениях. Сегодня Тимма поддерживает с бывшей супругой хорошие отношения ради их совместного ребёнка.

Ранее NEWS.ru писал, что Седокова планирует связать себя узами брака с Тиммой. Спортсмен сделал певице предложение руки и сердца в США во время романтического свидания на яхте. Он подарил ей большой букет красных роз.