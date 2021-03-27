Анна Седокова поделилась рецептом своего любимого блюда

https://static.news.ru/photo/cc6b7176-8fa4-11eb-9724-96000091f725_660.jpg Анна Седокова Фото: annasedokova/instagram.com

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала о своём любимом блюде из колбасы и гречки. Его рецептом украинская певица поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

annasedokova/instagram.com

Только близкие знают моё самое любимое блюдо, — отметила она.

Как пояснила Седокова, для его приготовления нужно все любимые виды колбасных изделий нарезать мелкими кусочками, добавить к ним грибы и гречневую кашу. Ещё туда можно капнуть «чуть масла с трюфелем».

Сосиски колечками, сервелат поджариваем на авокадо-масле, — написала актриса.

Седокова призналась, что у неё всегда припасена такая готовая гречка с грибами. Кроме этого, певица любит салат с горгонзолой.

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