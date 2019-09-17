https://static.news.ru/photo/37f3a46e-d925-11e9-b95d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская певица Анна Седокова призналась своим поклонникам, что заболела крапивницей. Фото с красными пятнами по всему телу она выложила в Instagram и поблагодарила всех за поддержку и советы.

Последние три недели каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице, — подписала она фото.

Седокова призналась, что врачи не могут установить причину возникновения заболевания, сопровождающегося не только пятнами, но и отёком внутренних органов. Она считает, что крапивница появилась на фоне стресса, который она испытывала от участия в театральных спектаклях.

Как пишет Life, подписчицы посочувствовали Седоковой и привели в пример собственные истории борьбы с этим тяжёлым заболеванием.

Как писал News.ru, Анна Седокова решила раздать свои концертные пиджаки и платья. Солистка золотого состава «ВИА Гры» хочет избавиться от ненужных вещей и воспоминаний. Уборка вдохновила Седокову избавиться и от множества вещей, которые она уже не носит. Для себя она считает это «обновлением» и «очищением».