Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская певица Анна Седокова призналась своим поклонникам, что заболела крапивницей. Фото с красными пятнами по всему телу она выложила в Instagram и поблагодарила всех за поддержку и советы.

Последние три недели каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице, — подписала она фото.

Седокова призналась, что врачи не могут установить причину возникновения заболевания, сопровождающегося не только пятнами, но и отёком внутренних органов. Она считает, что крапивница появилась на фоне стресса, который она испытывала от участия в театральных спектаклях.

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#Крапивницаотстой. Это я, как человек, испытавший все круги ада с этим странным заболеванием вам говорю. Не хотела говорить, но поняла, что это может поддержать тех, кто тоже страдает от этой напасти. Мы не одни и вместе мы справимся! На видео в карусели все ясно. Последние 3 недели, каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали. Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отёкшим лицом от пластических операций. Читала и молчала. А началось все с парочки пятен. Кажется, на шее. Я думала, что само пройдёт. Не прошло. С каждым днём становилось все «красивее». Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай. Итак, что я сейчас знаю о моей болезни, что знают о ней доктора? Да ничего конкретного. Причины появления не известны, это не аллергия на продукты или цветения. Говорят, она появляется на фоне нервного стресса. Вот я помню , как начала играть в театре, очень боялась, что не справлюсь и на последней репетиции у меня впервые опухла губа. Пару дней назад у меня случился острый приступ. Вот поэтому этот пост я пишу вам, делая капельницу. Я хочу сказать огромное спасибо моим друзьям и близким за то, что вытягиваете меня из этого кошмара. Никогда не забуду @rudovanata , примчавшуюся ко мне с уколом прямо на спектакль и в гримерке поставившую мне укол . @galichida , давшую мне телефоны доктора и медсестричек с маминой работы. Мою прекрасную доктора косметолога @anargulartagalieva , каждый день переживающую за меня. И самого важного человека, который каждый день мазал мои раны и заставлял принимать лекарства. Вчера, после публикации фото мне написали десятки людей с точно такой же проблемой и я решилась показать то, что со мной. Продолжение в комментарии

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Как пишет Life, подписчицы посочувствовали Седоковой и привели в пример собственные истории борьбы с этим тяжёлым заболеванием.

Как писал News.ru, Анна Седокова решила раздать свои концертные пиджаки и платья. Солистка золотого состава «ВИА Гры» хочет избавиться от ненужных вещей и воспоминаний. Уборка вдохновила Седокову избавиться и от множества вещей, которые она уже не носит. Для себя она считает это «обновлением» и «очищением».

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