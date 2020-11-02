Анна Седокова назвала размер своего месячного дохода

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Причиной потери слуха телеведущего Бориса Корчевникова стало перенесённое в детстве заболевание. По его собственному предположению, это почти наверняка связано с менингитом.

Откровениями журналист поделился в эфире своей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Приглашённый в студию актёр Андрей Соколов рассказал, что в детстве болел менингитом. После этого Корчевников заявил, что...