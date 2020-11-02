Анна Седокова назвала размер своего месячного дохода

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова назвала поклонникам размер своего дохода за месяц.
В своём Instagram певица отвечала на вопросы подписчиков. Один из пользователей Сети поинтересовался, может ли мужчина с заработком 50 тысяч рублей в месяц рассчитывать на внимание артистки.
По словам Седоковой, какие-либо шансы у такого мужчины отсутствуют.
А вы уверены, что всем нужна женщина, которая зарабатывает 5000000? —
поинтересоваласьв ответ Седокова.
Ранее NEWS.ru писал, что Седокова уделяла постоянное внимание богатым мужчинам, утверждает бывший охранник коллектива по имени Сергей.
По его словам, певица использовала группу в своих интересах. Девушка единственная из «ВИА Гры» пыталась знакомиться с богачами.