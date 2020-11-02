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Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала размер своего месячного дохода

14:20, 02 ноября 2020
Анна Седокова Анна Седокова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова назвала поклонникам размер своего дохода за месяц.

В своём Instagram певица отвечала на вопросы подписчиков. Один из пользователей Сети поинтересовался, может ли мужчина с заработком 50 тысяч рублей в месяц рассчитывать на внимание артистки.

По словам Седоковой, какие-либо шансы у такого мужчины отсутствуют.

А вы уверены, что всем нужна женщина, которая зарабатывает 5000000? поинтересовалась в ответ Седокова.

Ранее NEWS.ru писал, что Седокова уделяла постоянное внимание богатым мужчинам, утверждает бывший охранник коллектива по имени Сергей.

По его словам, певица использовала группу в своих интересах. Девушка единственная из «ВИА Гры» пыталась знакомиться с богачами.

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