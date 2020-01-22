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Российский стендап-комик Александр Долгополов сообщил о том, что МВД Московской области начало проверку клуба в Санкт-Петербурге, где он записал своё выступление.

Долгополов опубликовал в Instagram копию документа, который получила администрация заведения HopHead. В письме требуется уточнить, действительно ли юморист снял свой монолог «Новый час шуток», опубликованный на YouTube. Моя карьера вышла...