Оперная дива Анна Нетребко спела и станцевала вместе Лаймой Вайкуле на вечере в честь дня рождения Хиблы Герзмавы. Видео и фото с праздника появилось Instagram.
Как иногда не хватает вот таких счастливых танцев... Великолепная Лайма Вайкуле подарила всем незабываемые мгновенья, — отметила Нетребко.
На кадрах видно, как Нетребко и её муж Юсиф Эйвазов подпевают Вайкуле «Ах, вернисаж, ах, вернисаж...» и «По улице Пикадили...».
Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Боярский раскритиковал лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского и певицу Лайму Вайкуле за их критические высказывания в адрес России. Он заявил, что недопустимо «плевать туда, где из тебя сделали человека». С Покровским, заявил Боярский, говорить не о чем, так как лидер некогда популярной группы ему совершенно неинтересен. Что касается Вайкуле, то ей, отметил народный артист России, следует разобраться со своими личными ощущениями восприятия публики, которая как-то не так её принимает.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен