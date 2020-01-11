https://static.news.ru/photo/fdf86f1c-0b3b-11ea-9d77-fa163e074e61_660.jpg Анна Михалкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Анна Михалкова, дочь знаменитого режиссёра и актёра Никиты Михалкова, необычным способом отреагировала на скандал, в котором оказался её племянник Андрей Баков.

Модель Ксения Пунтус, найденная голой под окнами дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино.

Михалкова отключила все комментарии в своём Instagram. Хотя ещё совсем недавно она выкладывала фотографии со своим племянником и писала о том, как гордится своей семьёй.

Встреча тётушки и племянника на Родине, — подписала Михалкова снимок со скандальным родственником.

Судя по социальным сетям, они виделись три дня назад.

Как писал NEWS.ru, мать модели Ксении Пунтус, которую нашли на тротуаре возле дома в Москве, сообщила, что её дочь сейчас находится в реанимации Боткинской больницы в тяжёлом состоянии, а то, что ей удалось выжить, она назвала чудом.