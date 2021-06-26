Анна Ковальчук высказалась о романе младшей сестры с Харламовым

Российская актриса Анна Ковальчук прокомментировала слухи о романе её сводной младшей сестры Екатерины Ковальчук с комиком Гариком Харламовым. Актриса пришла на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Ведущий поздравил её с прошедшим 44-летием и поинтересовался личной жизнью сестры, о существовании которой Ковальчук узнала всего шесть лет назад.

Иван Ургант попросил Анну прокомментировать слухи о романе ее сестры Екатерины с Гариком Харламовым, на что она со смехом ответила: «А не надо завидовать!» Таким образом, подчеркнув, что разговор на эту тему закрыт.

В Сети давно ходят слухи о романе звёзд. Они сами никак их не комментируют, но подогревают интерес публики, выкладывая в соцсетях фото с одних и тех же мероприятий и локаций. Например, недавно внимательные поклонники заметили, что Екатерина Ковальчук и Гарик Харламов отдыхали в Сочи с солистами группы Little Big Ильёй Прусикиным и Софьей Таюрской.