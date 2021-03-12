Певица Калашникова рассказала, за что ей подарили часы за 2 млн рублей

https://static.news.ru/photo/40f0f5b6-8352-11eb-9987-96000091f725_660.jpg Фото: annakalash/instagam.com

Певица Анна Калашникова опубликовала на своей странице в социальных сетях фото новых часов элитной марки. Аксессуар украшен бриллиантами. Его стоимость — 2 млн рублей. Поклонники поинтересовались, откуда у неё такая дорогая вещь. Оказалось, это подарок от поклонника.

Сделала недавно грудь 5 размера и сразу получила в подарок дорогущие часы. <...> Такие же, кстати, есть у [российского рэпера] Моргенштерна, — цитирует девушку портал KP.RU.

По её словам, часы воздыхатель заказал в декабре 2020 года, рассчитывая презентовать сюрприз к 8 Марта, в честь которого, кстати, два года назад Калашниковой подарили люксовую иномарку за 20 млн рублей. Тогда она сделала себе грудь «благородного» третьего размера.

С 6 по 8 марта пользователи «Одноклассников» отправили более 1,4 млрд виртуальных подарков. Каждая третья жительница России получила поздравление, приуроченное к Международному женскому дню, а рекордсменкой оказалась жительница Вологды. В этом году праздник 8 Марта побил все рекорды: пользователями соцсети было отправлено более 1,4 млрд виртуальных подарков, с помощью стикеров было послано более 12,5 млн поздравлений. Причём 5,5 млн из них были загружены самими пользователями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Наталья Подольская показала в социальных сетях подарок от пятилетнего сына Артемия на 8 Марта. Мальчик подготовил для мамы открытку с подписью «Маме с 8 Марта от Тёмы». Накануне российский шоумен Максим Галкин вместе с сыном Гарри поздравили россиянок с 8 Марта. Юморист опубликовал праздничный ролик на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Если мальчик поздравил «всех девчонок», то отец обратился к взрослым женщинам.