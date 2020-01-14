Анна Бузова Анна Бузова Фото: annabuzova/instagram.com

Анна Бузова решила закрыть свой салон красоты Buna Beauty Bar. Причиной стали разногласия с партнёром по бизнесу. По её словам, она очень расстроена.

Скорее всего, девушке придётся начинать новое дело с нуля без поддержки инвесторов, пишет звезда на своей странице в Instagram. Бузова считает, что неудача стала полезным опытом.

Строить всё с партнёрами — это порой история с миллионом подводных камней, и она не всегда так радужна, как кажется на первый взгляд. Я уже начинаю поиски нового помещения под свой новый Buna Beauty Bar и верю — всё будет хорошо, — считает Анна Бузова.

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Неприятнейший осадок на душе и миллион мыслей в голове. Глубокий вдох. Поддержка родных. И вроде не всё так страшно, как казалось на первый взгляд. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. К великому сожалению, у нас с моим партнёром по салонному бизнесу разошлись взгляды на дальнейшее развитие, и мы приняли решение не продолжать совместную работу над Buna Beauty Bar. Это был невероятно полезный опыт. Хотя бы потому, что строить бизнес с партнерами - это, порой, история, с миллионом подводных камней, и она не всегда так радужна, какой кажется на первый взгляд. Я уже начинаю поиски нового помещения под свой новый Buna Beauty Bar и верю, что всё будет хорошо В любом случае, не все проекты выстреливают и приносят плоды! И это нормально! Главное, не останавливаться, не опускать руки и работать дальше Чем я и займусь Всем добра, сил, терпения и умения признавать свои поражения и работать над ошибками! Комментарии закрываю, чтобы не расстраиваться от лишнего негатива

Публикация от Анна Бузова (@annabuzova)

По предварительным данным, на имя Бузовой-младшей зарегистрировано 18 фирм: бутики с бижутерией, обувью, косметикой. Кроме того, она интересуется продажей сельхозтехники при поддержке супруга —предпринимателя Константина Штрыкина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова побила свой собственный рекорд. Новое фото звезды с блогером Давидом Манукяном, с которым ей приписывают бурный роман, набрало более 1,5 млн лайков за две недели.

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