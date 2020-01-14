https://static.news.ru/photo/86e7ed7a-36cf-11ea-b0f0-fa163e074e61_660.jpg Анна Бузова Фото: annabuzova/instagram.com

Анна Бузова решила закрыть свой салон красоты Buna Beauty Bar. Причиной стали разногласия с партнёром по бизнесу. По её словам, она очень расстроена.

Скорее всего, девушке придётся начинать новое дело с нуля без поддержки инвесторов, пишет звезда на своей странице в Instagram. Бузова считает, что неудача стала полезным опытом.

Строить всё с партнёрами — это порой история с миллионом подводных камней, и она не всегда так радужна, как кажется на первый взгляд. Я уже начинаю поиски нового помещения под свой новый Buna Beauty Bar и верю — всё будет хорошо, — считает Анна Бузова.

По предварительным данным, на имя Бузовой-младшей зарегистрировано 18 фирм: бутики с бижутерией, обувью, косметикой. Кроме того, она интересуется продажей сельхозтехники при поддержке супруга —предпринимателя Константина Штрыкина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова побила свой собственный рекорд. Новое фото звезды с блогером Давидом Манукяном, с которым ей приписывают бурный роман, набрало более 1,5 млн лайков за две недели.