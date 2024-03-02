Анна Асти вернулась в Россию: закончилась ли «отмена», когда концерты

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Певица Asti (Анна Асти)

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) вернулась в Россию и начала подготовку к возобновлению частных выступлений. Куда уезжала артистка, что известно об отмене ее гастрольного тура, какой у нее райдер?

Что известно о возвращении Асти в Россию, когда концерты

По данным Telegram-канала Mash, певица вернулась в Россию и в настоящий момент находится в Москве, где готовится к возобновлению концертов. Источник поделился текущим райдером исполнительницы, которая ранее покинула страну на фоне скандала из-за участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря.

«В январе мы писали, что певица улетела с мужем из России. Тогда после тусовки в „Мутаборе“ отменились новогодние корпораты, и артистка лишилась 13 млн рублей. После тех событий гонорар Асти спустился с 10 до 7 млн рублей. Об этом нам рассказал источник из сферы организации выступлений, а также поделился райдером Анны. Перелет — только бизнес-класс, первый ряд и ВИП-проход. Гостинца пятизвездочная — Radisson, Marriott, Hilton или наподобие этих. Номер люкс с видом на тишину и не менее 80 квадратов. Вдобавок увлажнитель и очиститель воздуха, кофемашина и меню подушек», — пишет Mash.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Певица Asti (Анна Асти)

По информации канала, из еды Асти предпочитает фрукты, ягоды, травяной чай, орехи, мед, овощную, сырную, рыбную и мясную нарезки, а также швейцарский шоколад. Все ее перемещения должны осуществляться только на Mercedes — Maybach или V-классе. Mash уточнил, что в райдере Асти содержатся и пожелания насчет гримерки — окна должны быть занавешены, а камеры заклеены. Также певица требует клей «Момент» и нейлоновые перчатки. В публикации уточняется, что из алкоголя обязательно должны быть коньяк Remy Martin XO, виски Jack Daniels, шампанское Moet Chandon.

«За нахождение посторонних на площадке во время саунд-чека — штраф 100 тыс. рублей за каждого лишнего. Охрана 10 человек. Фото- и видеосъемка только по согласованию. А если это случится во время саунд-чека — штраф 1 млн рублей», — добавляет Mash.

Состоится ли гастрольный тур Асти

Ранее сообщалось, что концерты Асти отменяют по всей России. Выступления певицы сорвались уже в пяти городах — Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Журналисты отметили, что поклонники артистки начали сдавать билеты даже там, где об отмене шоу организаторы не сообщали.

«Концерты Анны Асти начали отменять по всей России. Под угрозой срыва весь ее тур. Выступления певицы сорвались в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. То же самое может произойти и в других городах. Поэтому фанаты артистки начали массово сдавать билеты. Даже там, где не заявляли, что Асти не приедет», — отмечалось в публикации.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певица Asti (Анна Асти)

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что тур Асти оказался под угрозой срыва из-за продолжающейся шумихи вокруг участников «голой» вечеринки. По его мнению, история с «отменой» отечественных селебрити подогревается искусственно.

«На мой взгляд, история с „отменой“ артистов уже искусственно подогревается. Я ожидал, что к весне вся шумиха затихнет, так как возникают другие инфоповоды, наиболее интересные и актуальные. История с „голой“ вечеринкой Ивлеевой многих уже раздражает, однако концерты и выступления звезд продолжают отменять. Я полагаю, что ситуация с Анной Асти может служить для подогрева аудитории», — сказал эксперт.

Почему Асти покидала Россию

Асти покинула Россию сразу после «голой» вечеринки и отмены новогодних выступлений. Певица уехала из страны вместе с супругом — предпринимателем Станиславом Юркиным.

Согласно информации издания StarHit, Асти уехала ближе к океану и теплу для реабилитации после перенесенной операции на ступне. Как сообщалось, у певицы была диагностирована редкая болезнь — синдром Келлера. Так, из-за судорог в ноге девушка не могла нормально передвигаться.

StarHit писал, что отъезд Асти из России не был связан со скандалом вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой, где артистка выступала на коммерческой основе.

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