Анна Асти покинула Россию после скандала вокруг «голой» вечеринки Mash: Анна Асти может вернуться к выступлениям в России в марте

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

33-летняя певица Анна Асти (Анна Дзюба) с мужем Станиславом Юркиным улетела из России после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой и отмены ряда своих концертов, пишет Telegram-канал Mash. По данным источника, артистка собирается переждать зиму и вернуться к выступлениям в России в марте.

Как сообщает Mash, гонорары за выступления Асти снизились: если ранее певица просила за концерт 10 млн рублей, теперь цена выступления составляет 7 млн. В райдере артистки, по данным канала, тоже произошли изменения: теперь она просит всего 500 тысяч рублей на установку света и звука на сцене и 100 тысяч рублей на еду для коллектива. В настоящее время, как утверждает источник, все запланированные концерты отменили или перенесли на другие даты.

Некоторые выступления отложили до 2025 года. Так, намеченные на начало 2024 года концерт в Сочи перенесли на январь 2025-го. Авторы канала предполагают, что Асти ждет, когда шумиха с «голой» вечеринкой утихнет.

В декабре 2023 года сообщалось, что сервис KION перенес премьеру фильма-концерта певицы Анны Асти «Путь Феникса». Ожидалось, что фильм-концерт выйдет на экраны 5 января.

Решение о переносе премьеры было принято после появления исполнительницы хита «Царица» на «голой» вечеринке в клубе «Мутабор», на которую она была приглашена в качестве выступающей звезды. Источники сообщают, что фильм может быть полностью отменен.