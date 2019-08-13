Певица Анита Цой сообщила поклонникам о том, что отправилась в отпуск. Она посетовала на то, что травмированный палец не позволит ей в полной мере насладиться отдыхом.
Цой написала, что врачи запретили ей купаться в море или бассейне, а также поставили ограничение на свободное передвижение.
Хромая лошадь далеко не убежит. Но зрение, обоняние и осязание никто не отменял! – написала Цой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Итак, мои любимые, мне надоело сидеть в холодной Москве со своей больной лапой! Лето проносится мимо, и в моих силах сделать его чуточку ярче и интереснее. Улетаю на недельку в отпуск. Купаться в море или даже в бассейне мне запретили врачи, со свободным передвижением тоже есть вопросы . Хромая лошадь далеко не убежит. Но зрение, обоняние и осязание никто не отменял! И пока вы смотрите и обсуждаете мой новый клип, я успею метнуться туда-сюда и заполучить кусочек своего летнего счастья. Итак, в путь за новыми ощущениями и наслаждениями! Меня не удержать, ведь я НЕИСПРАВИМАЯ! Как думаете, я права или погорячилась? #неисправимая #АнитаЦой
Ранее News.ru писал, что Цой отменила ряд концертов из-за травмы, полученной на фестивале «Жара» в Баку. По словам артистки, врачи запретили ей гастролировать в течение месяца.