Анита Цой ответила на призыв Меладзе отказаться от новогодних шоу

https://static.news.ru/photo/a6327f7c-27da-11eb-b701-fa163e074e61_660.jpg Анита Цой Фото: facebook.com/anitatsoy

Певица Анита Цой не согласна с призывом Валерия Меладзе бойкотировать съёмки новогодних передач.

По её мнению, бойкот может привлечь внимание государства, однако артисты всегда должны быть рядом со своими поклонниками, а Новый год — это большой праздник, который ждут все.

И неважно, с телевизионных экранов это будет происходить, из радиоэфиров — артисты всегда должны быть рядом со своими поклонниками, — подчеркнула она.

Цой отметила, что уже приняла участие в ряде проектов и не намерена отказываться от новых предложений, так как понимает, что её поклонники скучают без неё.

Им сейчас непросто, и у всех непростая ситуация. Нужно поддерживать друг друга, — цитирует певицу телеканал «Звезда».

При этом она разделила мнение Меладзе о том, что для привлечения к себе внимания необходимо действовать одновременно, но, считает артистка, нужно найти для этого другой способ, передаёт портал argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, актёр и телеведущий Оскар Кучера «целиком и полностью» поддерживает предложение Валерия Меладзе к артистам отказаться от съёмок в новогодних передачах.

О бойкоте «голубых огоньков» Меладзе написал в своём Instagram. Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию.