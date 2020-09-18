Анита Цой объяснила своё участие в клипе с цитатой Лукашенко

https://static.news.ru/photo/2fe0ce82-fa76-11ea-b6e0-fa163e074e61_660.jpg Анита Цой Фото: anitatsoy/instagram.com

Певица Анита Цой призналась, что на съёмки клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко её подтолкнула собственная гражданская позиция.

Ранее российские звёзды поучаствовали в записи песни в поддержку Лукашенко. Новый трек, помимо слов о том, что граждане Белоруссии, которые «живут на своей земле» в «мире, любви и согласии, вместе», содержит цитату белорусского лидера, которая прозвучала во время послания лидера республики к народу и парламенту в начале августа. Тогда Лукашенко сказал, что «любимую не отдают». Песня получила именно такое название.

Моё участие в записи песни и клипа «Любимую не отдают» — это моя добрая воля,​ это мой бескорыстный вклад в поддержку мирного урегулирования нынешних волнений на дружественной нам белорусской земле, — написала звезда в Instagram.

Она подчеркнула, что ценит и любит жителей Белорусии. Она призвала «добиться спокойствия в стране» и перейти к диалогу, чтобы избежать раскола.

Русские, украинцы и белорусы — это один народ. При этом я уверена, что белорусский народ сам разберётся и определит свою судьбу, — подытожила артистка.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности в США.

Как писал NEWS.ru, автор песни и клипа «Любимую не отдают» Евгений Олейник, создавший композицию в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказал, почему в ролике приняли участие артисты из России.