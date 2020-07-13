Анита Цой назвала коронавирус биологическим оружием

https://static.news.ru/photo/0970dbfc-c510-11ea-b33c-fa163e074e61_660.jpg Анита Цой Фото: anitatsoy/instagram.com

Излечившаяся от коронавирусной инфекции певица Анита Цой рассказала о самых страшных симптомах заболевания.

По словам исполнительницы, болезнь похожа на обычный грипп, но она «начинает тебя исследовать». Знаменитость столкнулась с такими проявлениями COVID-19, как кашель, потеря обоняния, диарея. Также у неё появились проблемы с почками и печенью, нестабильны были уровень сахара в крови и давление.

Эти две недели болезни — просто какой-то кошмар. Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра. Биологическое оружие, — рассказала MK.RU Цой.

Она добавила, что самыми неприятными проявлениями коронавируса были температура и ломота в теле. А в какой-то момент исполнительница «потерялась во времени и пространстве» и не понимала, где находится, какие лекарства и в каком порядке принимать. Цой призналась, что вирус оказал большое влияние на её психику, и если бы не госпитализация, то сама бы она не справилась.

О госпитализации Аниты Цой с коронавирусом стало известно 30 июня. Пресс-секретарь артистки Анна Кружель подчеркнула, что знаменитость с первых дней пандемии соблюдала меры предосторожности и изоляцию. О своём выздоровлении певица сообщила 11 июля на официальной странице в социальной сети.

Между тем на российской эстраде Цой — далеко не первая, у кого обнаружили коронавирус. Одним из пионеров в стане заразившихся был Лев Лещенко, о болезни которого стало известно в марте. Однако в начале апреля выяснилось, что его тесты отрицательные. По схожему сценарию и примерно в то же время ситуация протекала у Игоря Николаева. Пневмонию и подозрение на COVID-19 успешно преодолела Надежда Бабкина. В апреле о перенесённой инфекции сообщил Стас Михайлов, писал NEWS.ru.