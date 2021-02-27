«Сумасшедшая!»: Анисина объяснила новый семейный союз с Джигурдой

https://static.news.ru/photo/4fc65b1c-79b1-11eb-8ac5-96000091f725_660.jpg Никита Джигурда и Марина Анисина Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Фигуристка Марина Анисина решила второй раз выйти замуж за актёра Никиту Джигурду, так как считает, что близким людям, несмотря ни на что, следует держаться вместе. Она отметила, что последний год был очень сложным, а в таких условиях она лишь укрепилась в необходимости воссоединения семьи.

При этом, отметила Анисина, Джигурда узнал о женитьбе вовсе не первым.

Я маме сообщила раньше, чем Никите, что у нас снова будет свадьба. Всё ей изложила. Мама мне говорит: «Ты с ума сошла! Ты вообще сумасшедшая!» — рассказала фигуристка в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Она добавила, что пара всегда гордилась хорошими отношениями. Правда, они «иногда были сложные», но в целом устраивают обоих.

Актёр и спортсменка впервые вступили в брак в 2008 году. У них родились сын и дочь, но в 2017 году пара развелась. 22 февраля 2021 года Анисина и Джигурда снова официально стали мужем и женой.

Впрочем, практически сразу же новоявленный муж заявил, что намерен создать для себя целый гарем из наложниц. По его словам, жена не против. Тем более что он пообещал хранить ей верность, писал NEWS.ru.