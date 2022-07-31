«Аниматоры в отелях лучше»: Галкин разочаровал зрителей в Анталье Галкин разочаровал зрителей на концерте в Турции шутками об эрекции и Билле Гейтсе

Максим Галкин разочаровал зрителей на концерте в турецкой Анталье пошлыми шутками и повторяющимися репризами. После выступления юмориста в сети появилось много негативных отзывов, сообщает ProZvezd.

Боже мой, какие вы молодцы! Я все думал: «Кто соберется в таком большом зале на такой жаре, пройдя сквозь столько преград?». Но вы все равно пришли! Кормильцы вы мои! — заигрывал с публикой артист.

Зрители при этом отметили, что в своё выступление артист, видимо, решил не вкладываться: на сцене не было ни декораций, ни музыкантов. Внешний вид Галкина тоже разочаровал пришедших посмотреть на звезду людей — на артисте были простые чёрные штаны и белая футболка.

Неприятно удивила публику и просьба юмориста не снимать его.

Сейчас каждое видео, выложенное с моими откровениями, может стоить очередной страницы в моём уголовном деле. Пожалуйста, не снимайте меня. Получайте удовольствие здесь, на этой жаре! — сфамильярничал Галкин.

Артист не обошёл стороной тему политики, но повторил ровно то, что до этого говорил на других концертах. «Новинкой» в его выступлении стало обсмеивание Билла Гейтса, которого Галкин выставил немощным стариком.

Говорили, что Билл Гейтс хочет нас всех чипировать. Господи, Биллу Гейтсу уже под 70 лет! Вот, ему дело есть: как русских чипировать! Боже мой! Да он уже думает, как ему реже по-маленькому, а чаще по-большому ходить. А чипировать — ему это вообще не нужно! — сообщил Галкин.

Ещё одним ноу-хау в выступлении артиста стала тема коронавируса и эрекции.

Говорили, что вакцинация вызывает импотенцию. Можно подумать, ковид вызывает эрекцию! — шутил шоумен.

Во время выступления артиста серьёзно напугал выскочивший на сцену зритель, который просто хотел поблагодарить юмориста за концерт. Несмотря на то, что провожали Галкина овациями, довольны его выступлением оказались далеко не все. «Аниматоры в отелях работают лучше», комментируют выступление артиста разочарованные зрители.

Ранее сообщалось, что на концерте Галкина в Турции охрана отобрала у зрителей бутылки с водой. Поводом послужили слухи о возможных провокациях в адрес артиста из-за его антироссийских шуток.