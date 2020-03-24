https://static.news.ru/photo/25c756b4-6d68-11ea-8a7e-fa163e074e61_660.jpg Ани Лорак Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Ани Лорак произвела впечатление на поклонников, опубликовав снимок с тренировки. Певица продемонстрировала отличную растяжку, чем привела фанатов в восхищение.

Никто из подписчиков Лорак не осмелился дать ей 41 год, всех восхитила отменная физическая форма певицы.

@anilorak

Всегда можно улучшать себя! — подписала снимок артистка.

В ответ на это поклонники принялись заваливать её комплиментами: «Каролина, вам случайно не 25?», «Каролина, вам есть 18?», «Какая девчонка молоденькая!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Регина Тодоренко опубликовала несколько снимков, где выполняет гимнастические упражнения. На одном ведущая «Орла и решки» делает акробатический трюк в кольце под потолком, на другом — почти садится на шпагат, перекинув ногу через кресло.