Ани Лорак произвела впечатление на поклонников, опубликовав снимок с тренировки. Певица продемонстрировала отличную растяжку, чем привела фанатов в восхищение.
Никто из подписчиков Лорак не осмелился дать ей 41 год, всех восхитила отменная физическая форма певицы.
Всегда можно улучшать себя! — подписала снимок артистка.
В ответ на это поклонники принялись заваливать её комплиментами: «Каролина, вам случайно не 25?», «Каролина, вам есть 18?», «Какая девчонка молоденькая!».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Регина Тодоренко опубликовала несколько снимков, где выполняет гимнастические упражнения. На одном ведущая «Орла и решки» делает акробатический трюк в кольце под потолком, на другом — почти садится на шпагат, перекинув ногу через кресло.
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