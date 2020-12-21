Ани Лорак рассказала, за что она благодарна Филиппу Киркорову

https://static.news.ru/photo/14929fb8-42e0-11eb-b3c9-fa163e074e61_660.jpg Ани Лорак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В эту субботу, 19 декабря, в московском театре МДМ состоялся показ мюзикла «Шахматы». Второй акт представления открыл своим выступлением певец Филипп Киркоров.

Так, в числе зрителей мюзикла присутствовали Ани Лорак, Олеся Судзиловская, Ирина Безрукова, певица Жасмин и Лолита Милявская. По словам Лорак, она очень благодарна Киркорову за светский выход.

Филипп вытащил меня, и это единственный мюзикл, который я посмотрела за последнее время, — отметила Лорак, слова которой приводит портал Teleprogramma.pro.

Она также добавила, что мюзикл унёс её во времена детства.

Ранее NEWS.ru писал, что Киркоров объяснил недавнее увольнение домработницы Людмилы Дородновой после 30 лет её работы. По его словам, расстаться с 80-летней «тётей Люсей» пришлось из-за её возраста.

Киркоров добавил, что в качестве выходного пособия Дороднова получила «очень приличную сумму денег», которой ей должно хватить на хорошую жизнь в ближайшие десять лет.