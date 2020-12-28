Ани Лорак показала детское фото с братьями под ёлкой

https://static.news.ru/photo/fdcbad56-498d-11eb-b641-fa163e074e61_660.jpg Ани Лорак Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ани Лорак опубликовала архивное фото с братьями под новогодней ёлкой. Будущей звезде на снимке от силы года четыре, узнать в ней знаменитость невозможно.

Артистка росла в скромных условиях, у неё были три брата — Игорь, Сергей и Андрей. На архивном фото звезды запечатлены всего двое из них. Ани Лорак — слева в синем костюме с большим воротником, рядом братья — Игорь и Сергей.

Новый год моего детства! Мои братики всегда были моей защитой. Одна банда, одна семья, — подписала фото певица.

Брат звезды Сергей погиб в Афганистане в 1987 году. По словам будущей звезды, именно он сумел разглядеть в сестер музыкальный талант. Мальчик нередко подыгрывал сестрёнке на гитаре и разучивал с ней ноты. Судьба двух других братьев артистки сложилась удачно: Игорь — успешный журналист, Андрей — удачливый бизнесмен.

Фанаты певицы сразу отметили её поразительное сходство с братьями. «Какое счастье, когда есть такие близкие и родные мальчики рядом!», «Так похожи друг на друга! Очень мило!», написали поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская певица Ани Лорак порадовала подписчиков новым роликом, в котором светская львица запечатлелась в песочном пальто-халате. Пояс на талии эффектно подчеркнул хрупкость фигуры Лорак и сделал аутфит звезды более собранным.