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Ангелина Вовк пожаловалась на нехватку пенсии

16:55, 26 сентября 2021
Ангелина Вовк пожаловалась на нехватку пенсии Ангелина Вовк Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Советская и российская теле- и радиоведущая 79-летняя Ангелина Вовк пожаловалась на нехватку пенсии в эфире программы «Секрет на миллион». Вовк получает 47 тысяч рублей, и на них невозможно путешествовать.

Ведущая рассказала, что к её обычной пенсии в 17 тысяч в месяц добавляются 30 тысяч как народной артистке.

Но пенсии на всё не хватает. Конечно, обидно. <...> Билеты, стоимость тура — всё это выливается в крупные суммы, — сказала Ангелина Вовк.

Она добавила, что продолжает работать и за счёт этого может куда-либо съездить.

Также в программе Вовк рассказала о подлом поступке певицы Аллы Пугачёвой. По её словам, они дружили и даже бывали друг у друга в гостях, но один поступок Примадонны перечеркнул годы дружбы. Это произошло после инцидента на фестивале «Песня года», когда Вовк отстранили от должности ведущей.

Ранее ведущая сообщила о домогательствах со стороны режиссёра на кинопробах в начале карьеры. Она считает, что столкнувшимся с харассментом девушкам стоит рассказывать об этом родителям, как она сама и сделала.

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