https://static.news.ru/photo/53e1a730-2127-11ea-902e-fa163e074e61_660.jpg Ангелина Вовк Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известная российская телеведущая Ангелина Вовк получила предложение руки и сердца от своего давнего приятеля Михаила Куницына. Жених младше 77-летней невесты почти на 25 лет, но это никого не смущает.

Куницын — историк музыки, часто ведёт с Вовк совместные мероприятия. Да и в личной жизни оба артиста вместе: посещают светские вечеринки, путешествуют. В свои 77 лет телеведущая прекрасно выгладит: она постоянно посещает косметолога и ухаживает за собой. Поэтому внешне разница в возрасте между женихом и невестой не видна, пишет KP.RU.

Бракосочетание назначено на предстоящий год. Насчёт месяца, в котором молодые сыграют свадьбу, Ангелина Вовк ещё думает.

Легендарная телеведущая дважды была замужем. Один брак продлился 16 лет, второй — 13 лет. Детей у Вовк нет из-за осложнений, полученных после перенесённой болезни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая передачи «Песня года» Ангелина Вовк возмутилась намерением Софии Ротару снова ездить на гастроли в Россию на заработки. На месте певицы, заметила Вовк, не стоит возвращаться в Россию после всех её высказываний.