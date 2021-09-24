Ангелина Вовк рассказала о подлом поступке Пугачёвой

↵Советская и российская теле- и радиоведущая, 79-летняя Ангелина Вовк рассказала, почему не общается с певицей Аллой Пугачёвой. По её словам, они дружили и даже бывали друг у друга в гостях, но один поступок Примадонны перечеркнул годы дружбы. Это произошло после инцидента на фестивале «Песня года», когда Вовк отстранили от должности ведущей. Об этом диктор рассказала в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Оказалось, что несколько лет назад Вовк и актёра Евгения Меньшова позвали быть соведущими фестиваля «Песня года». Их кандидатуру одобрила сама Алла Борисовна. Однако в результате на фестиваль их не допустили. Как считает диктор, соответствующее указание дала лично Пугачёва, которая имела непосредственное отношение к мероприятию.

Всё было сделано для того, чтобы с нами расстаться. Нам никто не позвонил, никто не извинился, это было чьё-то желание с нами расстаться, — разводит руками Вовк.

Она добавила, что с тех пор их пути с Примадонной разошлись. Телеведущая не скрывает, что «подлое» поведение Аллы Борисовны её по-настоящему шокировало.

Ранее Ангелина Вовк заявила, что не испытывает сожаления от отсутствия детей. Артистка дважды была замужем, с обоими супругами она прожила больше десяти лет. На сегодня она считает своими внучками двух крестниц — Ангелину и Анну.