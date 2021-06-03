Анфиса Чехова рассказала, как чуть не умерла на дне рождения Королёвой

https://static.news.ru/photo/aa1f0758-c461-11eb-b962-96000091f725_660.jpg Анфиса Чехова Фото: achekhova/instagam.com

Российская телеведущая и блогер Анфиса Чехова в интервью для шоу «Алёна, блин!» на YouTube-канале Super рассказала о случае на дне рождения певицы Наташи Королёвой. Праздник едва не закончился смертью Чеховой.

Знаменитость «покурила кальяна, попила чуть-чуть вина в очень умеренных дозах», но её сосудистая система «уже не выдерживает после тайских таблеток», видимо, для похудения.

Я сидела с бокальчиком и поняла, что сейчас я буду падать. <...> До этого мы все пели в караоке, было весело. И я отъехала (упала в обморок. — NEWS.ru). Потом очухиваюсь на диване, <...> меня крючит, колбасит — сосудистых спазм. И помню, как сейчас, [Александр] Ревва с женой Анжеликой проходили мимо. До этого он пел, тогда он ещё не пел на сцене, в караоке пел. Анжелика говорит ему: «Саш, ну я тебя просила, не пой ты так, смотри, что с Анфисой сотворил». Было весело им, а мне-то не очень. Мне казалось, что я умираю от этого всего, — вспомнила Чехова.

Звезда призналась, что 20 лет боролась с паническими атаками — «ты переживаешь каждый раз предсмертное состояние». Ведущая также объяснила, почему некоторые мужчины её боятся. По словам звезды, представителям сильного пола «кажется, что с ней не просто, что она в уме может посостязаться, в интеллекте и что он может и проиграть».

Она вспомнила разговор с женщиной, «которая энергиями занимается». Метафизик ей рассказала, как знаменитость действует на мужчин — как Горгона Медуза (персонаж древнегреческой мифологии, чей взгляд обращал человека в камень).

Накануне Чехова поделилась в Instagram очередной фотографией с отдыха на Мальдивах. Особый восторг у поклонников вызвала фигура звезды. Комментаторы, удивившись тонкой талией девушки, попросили её раскрыть секрет стройности. На снимке Чехова позирует на фоне моря в чёрно-белом раздельном купальнике с красным цветком в волосах и алой помадой.

Ранее сообщалось, что телеведущая Анфиса Чехова решила преобразиться до неузнаваемости, отрезав свои длинные волосы. На фото, опубликованном в Instagram, секс-символ российского телевидения предстала с причёской каре.