Анфиса Чехова объяснила, почему её боятся мужчины

https://static.news.ru/photo/74d20528-c45c-11eb-8977-96000091f725_660.jpg Анфиса Чехова Фото: achekhova/instagam.com

Российская телеведущая и блогер Анфиса Чехова в интервью для шоу «Алёна, блин!» на YouTube-канале Super объяснила, почему некоторые мужчины её боятся. По словам, звезды, представителям сильного пола «кажется, что с ней не просто, что она в уме может посостязаться, в интеллекте, и что он может и проиграть».

Для меня нужно кучу всего сделать, чтобы расположить. Многие что думают? Что я поматрошу и брошу. Самая частая мысль. <...> Если со мной вступить в интимную близость, то я после этого всё — мне станет не интересно. Почему-то многие думают, что я как будто коллекционирую, что ли, мужчин, что я их тестирую, пробую, — отметила Чехова.

Она вспомнила разговор с женщиной, «которая энергиями занимается». Метафизик ей рассказала, как знаменитость действует на мужчин — как Горгона Медуза (персонаж древнегреческой мифологии, чей взгляд обращал человека в камень).

[Мужчины] видят тебя (Анфису Чехову. — NEWS.ru) и столбенеют. Всё, — добавила ведущая.

Чехова считает, что в России необходимо ввести закон, обязывающий мужей при разводе отдавать большую часть имущества супруге.

У нас закон-то неплохо работает. Но когда с мужчины берут алименты, оказывается, что он зарабатывает не миллионы, будучи предпринимателем, руководителем завода. А 60 тысяч рублей в месяц. Из которых он должен жене выплачивать 6 [тысяч рублей в месяц]. Вот эту историю надо каким-то образом менять <...> чтоб нельзя было уйти от выплаты, — резюмировала звезда.

Накануне Чехова поделилась в Instagram очередной фотографией с отдыха на Мальдивах. Особый восторг у поклонников вызвала фигура звезды. Комментаторы, удивившись тонкой талией девушки, попросили её раскрыть секрет стройности. На снимке Чехова позирует на фоне моря в чёрно-белом раздельном купальнике с красным цветком в волосах и алой помадой.

Ранее сообщалось, что телеведущая Анфиса Чехова решила преобразиться до неузнаваемости, отрезав свои длинные волосы. На фото, опубликованном в Instagram, секс-символ российского телевидения предстала с причёской каре.