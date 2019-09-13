Американская киностудия Disney опубликовала видеоролик с участием актрисы Анджелины Джоли, которая предстаёт в образе Малефисенты. Ролик был опубликован в
На кадрах видна работа гримёров. Волосы актрисы заплетают в косички, а на голову надевают рога. Видео оформлено в чёрно-белых тонах, среди прочего выделяются только губы. На последних кадрах помада превращается в кроваво-красный цвет, делая из Джоли коварную злодейку, отмечают
Ранее, как писал News.ru, в Сети появился официальный трейлер нового фильма про сказочную ведьму «Малефисента: Владычица тьмы». Лента повествует о сложных отношениях Малефисенты и будущей королевы. В России лента выйдет 17 октября.