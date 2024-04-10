Анжелику Варум заметили в Москве на фоне слухов о побеге из России Варум наградила победителей конкурса МАТС в Москве на фоне слухов об отъезде

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анжелика Варум

Певица Анжелика Варум вручила награду победителям международного вокального конкурса МАТС Николая Агутина, сообщает StarHit. Мероприятие проходило в течение трех дней в Москве, где номинанты не только выступали на сцене, но и участвовали в различных встречах со звездой.

Варум предложила победителям бесплатное обучение в Международной консерватории музыки имени Николая Агутина и фотосессию для их портфолио. По данным KP.RU, последние полгода Варум живет в квартире стоимостью $2 млн в Лос-Анджелесе.

В конце марта Варум впервые после долгого перерыва вышла на российскую сцену в рамках гастрольного тура вместе с мужем. Как сообщает KP.RU со ссылкой на коллег артистки, Варум и Агутин запланировали концерты в российских городах из-за финансовых проблем.

Ранее на совместном с Агутиным концерте в Нижнем Новгороде Варум несколько раз пыталась исполнить композицию «Как не думать о тебе», но не смогла попасть в ноты. Видео опубликовали зрители во «ВКонтакте». Ее супругу пришлось прийти на подмогу и допеть песню.