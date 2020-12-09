«Андрея очень жалко»: Матвиенко заявил о пьянстве Григорьева-Апполонова

https://static.news.ru/photo/9919ad12-3a7f-11eb-a1df-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/apollonov_ag

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко рассказал, что у рыжего Иванушки Андрея Григорьева-Апполонова есть серьёзные проблемы с алкоголем.

Такое заявление он сделал, комментируя слухи о том, что один из солистов «Иванушек international» подвержен пагубной привычке.

До юбилейного концерта Андрей однозначно доживёт. Что же касается алкоголя, то это связано с его психофизикой. Он так живёт, — ответил Матвиенко в эфире радио «Комсомольская правда».

Продюсер пояснил, что пристрастие артиста к спиртному не связано ни с его недавним разводом, ни с какими-либо ещё событиями в жизни.

Мне Андрея очень жалко. Он ведь человек очень солнечный, излучающий энергию. И алкоголь ему совершенно не нужен. Эндорфины у него и так вырабатываются, поэтому он весь светится, — добавил композитор.

Матвиенко добавил, что Григорьев-Апполонов выпивает на протяжении всего времени их знакомства. Однако к юбилейному концерту группы члены коллектива дали несколько обещаний. В частности, Кирилл Андреев обещал похудеть на 10 килограммов, но похудел на 12, а Кирилл Туриченко должен был перекрасить волосы. Андрей же пообещал бросить пить. Продюсер выразил надежду, что артист сможет справиться со своей проблемой, и сообщил, что намерен обратиться к друзьям Григорьева-Апполонова, чтобы они помогли ему.

Как писал NEWS.ru, на юбилейном шоу группы «Иванушки International», которое из-за коронавируса перенесли на ноябрь 2021 года, на сцене появятся все солисты коллектива, включая умерших. Однако техническое решение пока оставили в тайне, сославшись на то, что в течение года могут появиться новые технологии для реализации задумки.