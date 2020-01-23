Актёр Андрей Ургант рассказал, как несколько лет назад украинские радикалы предлагали за голову его сына Ивана вознаграждение в $10 тыс.
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Как писал NEWS.ru, депутат Государственной думы Николай Земцов направил генеральному прокурору Игорю Краснову запрос, в котором предложил возбудить в отношении телеведущего Ивана Урганта уголовное дело из-за посягательства на религиозные чувства верующих. Как пояснил Земцов в документе, 7 января в рамках траслирующейся по телевидению передачи «Вечерний Ургант» «изощрённо-издевательски и пейоративно» пародировалась икона со сценой Рождества Иисуса Христа.
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