https://static.news.ru/photo/1d5f0258-3e95-11ea-9f4e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ургант Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Актёр Андрей Ургант рассказал, как несколько лет назад украинские радикалы предлагали за голову его сына Ивана вознаграждение в $10 тыс.

Как сообщает Teleprogramma, тогда широко обсуждалась шутка телеведущего в программе «Смак». Иван Ургант сказал, что порубил зелень «как красный комиссар жителей украинской деревни». Позже он принёс свои извинения, сказав, что «сморозил глупость».

Как писал NEWS.ru, депутат Государственной думы Николай Земцов направил генеральному прокурору Игорю Краснову запрос, в котором предложил возбудить в отношении телеведущего Ивана Урганта уголовное дело из-за посягательства на религиозные чувства верующих. Как пояснил Земцов в документе, 7 января в рамках траслирующейся по телевидению передачи «Вечерний Ургант» «изощрённо-издевательски и пейоративно» пародировалась икона со сценой Рождества Иисуса Христа.