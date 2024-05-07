Андрей Разин заявил, что Борис Березовский жив

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Борис Березовский

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявил, что покойный политик и предприниматель Борис Березовский, умерший 23 марта 2013 года в Великобритании, на самом деле жив и у него «все хорошо». Разин сообщил, что стал крестным отцом Березовского до его выборов в Госдуму, и призвал поклонников не волноваться о судьбе политика.

Очень много вопросов по поводу Бориса Березовского, моего крестника, которого я крестил в Ставропольском крае в 2000 году, и он стал православным. Крестным отцом его был я. Через несколько дней он стал депутатом Госдумы России. Спрашивают, живой он или нет. Я отвечу: живой, все хорошо и не волнуйтесь, — заявил Разин.

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В июне 2023 года сообщалось о смерти бывшего зятя Березовского, предпринимателя Георгия Шуппе. Он умер в возрасте 51 года в Лондоне, о чем в своем блоге сообщила бывший коммерческий директор издательства «Коммерсант» Валерия Любимова. По словам Любимовой, причиной смерти Шуппе стал сердечный приступ. Георгий Шуппе считается одним из основателей первого частного интернет-провайдера в России Cityline, который был создан в 1996 году. С 1997 по 2012 год Шуппе состоял в браке с дочерью Березовского Екатериной.