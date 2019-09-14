Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин опубликовал в соцсети неожиданный пост, касающийся нового мужа Ксении Собчак. Речь идёт о Константине Богомолове, которого Разин неожиданно пожалел после свадьбы.
Считаю этого талантливого человека самым несчастным в нашей стране. Бедолага. Жалко его, — написал продюсер легендарной группы.
Распространяться на эту тему Разин не стал, поэтому непонятно, что имел в виду Разин, жалея нынешнего мужа экс-кандидата в президенты.
Ранее News.ru сообщал, что музыкант Сергей Шнуров приурочил исполнение хита «Обезьяна и орёл» к свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. Он заявил со сцены, что не может не поздравить пару с этим событием.