Андрей Норкин отправился на отдых после смерти жены

https://static.news.ru/photo/80f79c1a-c425-11ea-b6f6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Норкин Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Известный телеведущий Андрей Норкин решил отдохнуть около водных просторов. Он уехал на природу после смерти своей жены — радиоведущей Юлии.

Норкин выложил в Instagram видеоролик, на котором засняты вода и белые паруса. Некоторые подписчики телеведущего осудили Норкина, поскольку после смерти супруги прошло не очень много времени.

Всё же мужчины с другой планеты. Траур. А тут морюшко, — написала одна из подписчиц.

По её мнению, если бы подобная трагедия случилась с женщиной, то она была бы в трауре «не один год».

Телеведущая Юлия Норкина умерла 5 июня в возрасте 52 лет. Близкие семьи заявили, что у неё были проблемы с сердцем. Историк Евгений Спицын рассказал, что у женщины случился инфаркт. Он предположил, что это было связано со стрессом. Певица Ольга Зарубина считает, что смерть Норкиной спровоцировали проблемы с алкоголем.

Журналистка начала свою профессиональную деятельность на «Радио 101» в 1992 году. Там будущие супруги и познакомились. До последних дней ведущая работала на радио «Комсомольская правда».

NEWS.ru писал, что Андрей Норкин показал предсмертную покупку супруги.