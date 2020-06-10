Андрей Норкин намерен вернуться на работу в ближайшие дни

Несмотря на то что он тяжело переживает смерть супруги Юлии, телеведущий Андрей Норкин собирается вскоре вернуться на своё рабочее место.
Журналист ведёт программу «Место встречи» на НТВ уже в течение многих лет. В связи с трагедией в семье ведущего, сейчас его в эфире заменяет коллега 32-летний Иван Трушкин.
Я выйду на работу 15 числа, — цитирует Норкина StarHit.
Жену журналиста, ведущую радио «Комсомольская правда» Юлию Норкину, которая ушла из жизни 4 июня, похоронили на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкино. Супруги воспитывали четверых детей — сына Юлии от первого брака, дочь Андрея, усыновлённых Артёма и Алексея.
Как писал NEWS.ru ранее, Норкин ответил на обвинения пользователей Сети, которые распускали слухи о его неверности. Он отметил, что их пара всегда жила душа в душу. Норкина ранее начали обвинять в том, что его измены якобы стали одной из причин смерти Юлии. Однако сам журналист заявил, что о подобном поведении с его стороны не могло быть и речи.