Андрей Норкин намерен вернуться на работу в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/fb92e230-ab99-11ea-be40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Несмотря на то что он тяжело переживает смерть супруги Юлии, телеведущий Андрей Норкин собирается вскоре вернуться на своё рабочее место.

Журналист ведёт программу «Место встречи» на НТВ уже в течение многих лет. В связи с трагедией в семье ведущего, сейчас его в эфире заменяет коллега 32-летний Иван Трушкин.

Я выйду на работу 15 числа, — цитирует Норкина StarHit.

Жену журналиста, ведущую радио «Комсомольская правда» Юлию Норкину, которая ушла из жизни 4 июня, похоронили на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкино. Супруги воспитывали четверых детей — сына Юлии от первого брака, дочь Андрея, усыновлённых Артёма и Алексея.

Как писал NEWS.ru ранее, Норкин ответил на обвинения пользователей Сети, которые распускали слухи о его неверности. Он отметил, что их пара всегда жила душа в душу. Норкина ранее начали обвинять в том, что его измены якобы стали одной из причин смерти Юлии. Однако сам журналист заявил, что о подобном поведении с его стороны не могло быть и речи.