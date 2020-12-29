https://static.news.ru/photo/2672c25c-4b24-11eb-9df5-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов рассказал о ссоре с Наташей Королёвой и о том, почему это произошло. По словам популярного телеведущего, певица повела себя странно в истории с изменой мужа.

Оказалось, что сначала к Малахову обратилась провинциальная актриса Анастасия Шульженко — та самая, которую якобы соблазнил танцор. Малахов позвонил Королёвой и пообещал не выпускать программу в эфир, а дать артистке время всё уладить с Тарзаном и Шульженко, рассказал телеведущий в эфире YouTube-шоу «Алёна, блин!».

При этом Малахов предупредил Королёву, что передачу, пока он придержит эфир, могут показать по другому каналу, что в итоге и случилось. Ведущий попросил Королёву прийти к нему в студию, артистка отказалась, но внезапно появилась в шоу Собчак. После этого Малахов выпустил передачу о певице, а та пообещала подать на него в суд.

Она правильно поступила, она должна защищать свою честь и свое достоинство. Она может делать все, что она хочет, даже подать на меня в суд. У меня прекрасные чувства к Наташе Королёвой. Ее песня «Жёлтые тюльпаны» — это мой хит в караоке. Даже день рождения моей жены в один день с Королёвой. Жду ее звонка. Если надо, перезвонит, — заявил телеведущий.

В разгар скандала с изменой Тарзана сам танцор просил никого не вмешиваться в его историю с провинциальной актрисой. Но из случившегося в итоге был раздут грандиозный скандал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция Москвы возбудила уголовное дело после появления в соцетях интимной видеозаписи с участием стриптизёра Сергея Глушко, также известного как Тарзан. Специалисты, проводившие экспертизу видео, пришли к выводу, что в ролике с Тарзаном содержится порнография.