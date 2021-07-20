Андрей Макаревич назвал «идиотами» непривившихся россиян

Лидер советской и российской рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в беседе с «Газетой.Ru» назвал «идиотами» соотечественников, избегающих прививку от коронавируса.

Я считаю, что те, кто не прививается, — это идиоты. И их, к сожалению, много. Я не имею никаких оснований считать, что «Спутник V» — неудачная вакцина. Весь научный мир её хвалит, сам я ей привился, чувствую себя прекрасно, — отметил исполнитель.

Он предположил, что пренебрежение препаратом связано с «нашествием марсиан».

Те, кто против вакцинирования, — что я с ними могу поделать, гоняться за ними что ли? — резюмировал Макаревич.

В сентябре 2020-го музыкант рассказал, что переболел COVID-19 в лёгкой форме. Тогда он признался, что у него не поднималась температура, однако пропало обоняние.

Накануне в России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации от коронавируса. С соответствующей инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко также заявил о необходимости наказания врачей-антипрививочников. Депутат Госдумы, зампред парламентской комиссии по здравоохранению Николай Говорин в интервью NEWS.ru рассказал, что поддерживает введение наказания за призывы к отказу от вакцинации.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что важно привить к сентябрю 2022 года 70% населения в каждой стране мира. Такие слова он произнёс на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.