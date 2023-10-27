Андрей Макаревич избавился от недвижимости в РФ: что и кому он оставил Андрей Макаревич переписал российскую недвижимость на членов семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) переписал всю российскую недвижимость на членов семьи. Какие известны подробности?

На кого Макаревич переписал квартиру в Москве

По данным Telegram-канала SHOT, Макаревич в конце сентября заключил договор дарения, согласно которому его доля в московской квартире на Ленинском проспекте переходит сыну — актеру Ивану Макаревичу. Теперь наследнику принадлежат две трети объекта, еще одна доля записана на его мать Аллу Макаревич.

Эта квартира располагается на 12-м этаже исторического дома работников ВЦСПС 1940 года постройки. Ее площадь — 56,5 кв. м. Стоимость недвижимости оценивается в 27 млн рублей.

Что известно о загородной недвижимости Макаревича

У Макаревича в собственности также был двухэтажный дом площадью 400 квадратных метров, расположенный на участке в 20 соток в коттеджном поселке Павлово на Новой Риге. Экскурсию по этому дому артист проводил в ходе интервью Ксении Собчак. По словам музыканта, до переезда в эти владения он жил на Рублевке, однако из-за того, что она постоянно перекрыта, решил приобрести новое жилье.

Дом в Павлово Андрей Макаревич называл кладовкой антикварного магазина, поскольку его стены и полки заполнены картинами, музыкальными инструментами и предметами ручной работы. Там же у музыканта в одной из комнат была оборудована собственная студия.

По информации SHOT, в феврале текущего года Андрей Макаревич переписал особняк на сестру Наталью Макаревич. Его стоимость оценивается в 800 млн рублей.

В каких условиях Макаревич живет в Израиле

Андрей Макаревич после начала спецоперации на Украине переехал жить в Израиль. Свой отъезд он объяснил тем, что хочет быть рядом с супругой израильтянкой Эйнат Кляйн во время и после рождения сына.

В интервью Собчак музыкант рассказал, что расположился с семьей в курортном городе Нетания на берегу Средиземного моря. По словам Макаревича, они с женой и сыном живут в однокомнатной квартире.

Андрей Макаревич не скрывает, что его далеко не все устраивает в Израиле. В социальных сетях артист жаловался на местную медицину. По его словам, врачи безнравственно обслуживают пациентов, а походы к специалистам обходятся в круглую сумму.

Также музыкант отметил, что в Израиле «чудовищно плохо» работают службы быта, из-за чего регулярно возникают проблемы с документами. Не нравится Макаревичу и режим работы доставки. По его словам, заказ могут доставить с большой задержкой или не доставить вовсе, несмотря на предварительную оплату.

Планирует ли Макаревич вернуться в Россию

Андрей Макаревич не собирается в ближайшее время возвращаться в Россию, заявил NEWS.ru его помощник Антон Чернин. У музыканта в ближайших планах выпуск нового альбома и заграничные гастроли.

«Сейчас трудно что-то планировать по поводу возвращения в Россию, те, кто сейчас травят Андрея Макаревича, создают ситуацию, как будто никаких заслуг у него нет и не осталось. Сейчас он заканчивает альбом, думаю, до конца года он выйдет, впереди у него гастроли, поэтому в ближайшее время он, скорее всего, не вернется», — сообщил помощник.

Сам артист в интервью YouTube-каналу «Гвозди» объяснил, что не видит смысла в возвращении в Россию, поскольку не может давать на родине концерты, а сидеть дома он может в любой стране.

Читайте также:

Составлен список уехавших знаменитостей, которые лишились бизнеса в России

Макаревич объяснил, почему не воюет за Израиль

Составлен список российских знаменитостей, получивших гражданство Израиля