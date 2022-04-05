Андрей Данилко раскритиковал Баскова за высказывания по Украине

Андрей Данилко (выступающий в образе Верки Сердючки) резко высказался в адрес Николая Баскова за его высказывания по ситуации на Украине. Артист во время эфира на Pervoe Radio напомнил певцу, что тот носит звание народного артиста Украины.

Николай Басков одним из первых высказался в поддержку российской спецоперации на Украине, но его давний и закадычный друг Андрей Данилко не поверил ему и заподозрил в лицемерии. Тем более что сейчас Киев обсуждает возможность лишения Баскова и других российских артистов этого звания.

В это время не может быть таких высказываний, как у него. Но по-своему он прав, раз принял такую позицию. Если они лишат его звания народного артиста, будет справедливо, — считает Данилко.

Украинский музыкант остаётся в Киеве. Он в разговоре с NEWS.ru рассказал, что происходит в украинской столице на фоне спецоперации России. По его словам, в городе были взрывы.

Ранее Николай Басков заявил, что «операция полностью соответствует международному праву». Опубликованный пост артиста вызвал противоречивую реакцию пользователей: одни поблагодарили Баскова за открытое выступление, другие обвинили его во лжи.