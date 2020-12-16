Анатолий Цой оценил слухи о своём романе с падчерицей Стаса Михайлова

https://static.news.ru/photo/9d1ac7c8-4067-11eb-b1f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Экс-участник группы MBAND Анатолий Цой назвал ложными данные о своём романе с падчерицей Стаса Михайлова Евой Канчельскис.

Так, недавно молодые люди снялись вместе в клипе на песню «Одеяльная». Стоит отметить, что в ролике присутствуют довольно откровенные сцены в ванной и постели.

По словам Цоя, людям свойственно выдавать желаемое за действительное.

Стоит артистам сняться в откровенном видео, как все сразу думают, что у них роман. Нет, с Евой мы просто друзья, романа между нами не было и нет, — отметил Цой.

Певец также добавил, что у него есть девушка «не из шоу-бизнеса», пишет «Дни.ру».

В 2020 году Цой победил в вокальном шоу «Маска» на телеканале НТВ. Позже оно было признано самым популярным проектом на российском телевидении последних лет. Ева учится в Королевском колледже в Лондоне, но в период пандемии прилетела в Москву. В шоу-бизнес она не стремится, однако часто сопровождает родителей на концертах и афтерпати.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони признался, что звонок артиста Анатолия Цоя певице Нюше с предложением заняться сексом стал самым стыдным заданием за всю историю шоу.