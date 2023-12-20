Анатолий Белый прервал молчание после получения статуса иноагента Анатолий Белый попрощался с родиной после получения статуса иноагента

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Анатолий Белый

Российский актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем блоге в Instsgram (деятельность в РФ запрещена) впервые высказался по поводу своего статуса иностранного агента. Артист заявил, что оказался в хорошей компании с другими знаменитостями и попрощался с родиной.

Белый отметил, что его пригвоздили к позорному столбу, однако он не чувствует себя опозоренным. Вместе с тем артист признался, что испытывает целую гамму чувств, в том числе ужасную горечь. Актер добавил, что сейчас не находит себе ни покоя, ни утешения.

Министерство юстиции РФ внесло Белого (настоящая фамилия — Вайсман) в реестр иностранных агентов 15 декабря. В сообщении ведомства указывалось, что Белый выступал против проведения спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения о решениях российских властей. Помимо этого, уточнило ведомство, актер организовывал и участвовал в сборах средств для поддержки ВСУ.

Анатолий Белый в марте 2022 года осудил действия властей РФ на Украине и после 20 лет службы в МХТ им. Чехова уволился из театра, переехал жить в Израиль. Он признавался, что для переезда рассматривал несколько стран, однако решил обосноваться с женой и детьми в Израиле, поскольку именно там много лет живут его родственники.