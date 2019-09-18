https://static.news.ru/photo/b1098772-dacb-11e9-93cf-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.

По данным Mash, это стало возможным после того, как артистка пришла в сознание после медикаментозной комы. Врачи смогли уменьшить отёк мозга, сейчас её терапия продолжается.

Члены семьи Заворотнюк принесли в больницу документы, которые намерены передать ей, в случае если медики дадут на это разрешение.

Ранее News.ru писал, что академик РАН Александр Коновалов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк при первых симптомах рака обратилась в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, где её тщательно обследовали.