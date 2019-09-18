Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
По данным Mash, это стало возможным после того, как артистка пришла в сознание после медикаментозной комы. Врачи смогли уменьшить отёк мозга, сейчас её терапия продолжается.
Члены семьи Заворотнюк принесли в больницу документы, которые намерены передать ей, в случае если медики дадут на это разрешение.
Ранее News.ru писал, что академик РАН Александр Коновалов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк при первых симптомах рака обратилась в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, где её тщательно обследовали.