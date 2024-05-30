Анастасию Заворотнюк назвали героиней всего русского народа Актер Ургант: в Заворотнюк влюбились все женщины, домохозяйки, мужчины и дети

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актер Андрей Ургант в беседе с ТАСС назвал заслуженную артистку РФ Анастасию Заворотнюк героиней всего российского народа. По его словам, звезда «Моей прекрасной няни» ушла, унеся с собой красоту, которой будет очень не хватать.

В нее влюбились все женщины, домохозяйки, мужчины, дети. Она была такой народной домохозяйкой, и это очень здорово, что она нашла этот образ, либо образ ее нашел, — поделился актер.

Ургант и Заворотнюк вместе работали на съемках фильма «Мамы 3». Актер признался, что сниматься с ней было весело. Артист назвал ее красавицей, легкой в общении.

Интернет-пользователи ранее начали скорбеть по Анастасии Заворотнюк, которая ушла из жизни в 53 года. Россияне назвали ее смерть большим горем. Саму актрису охарактеризовали как талантливую и красивую женщину.

Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая. Актриса ушла из жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Недуг поразил ее пять лет назад.

Звезда знаменитого сериала «Моя прекрасная няня» боролась с раком головного мозга последние годы жизни. Заворотнюк перестала выходить в свет и пользоваться соцсетями. За ней ухаживали близкие, включая мать актрисы и супруга фигуриста Петра Чернышева.