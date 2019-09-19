https://static.news.ru/photo/c9e26c1c-dae1-11e9-8a2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

После того как Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату, её начали готовить к операции по удалению опухоли.

Это говорит о том, что антибиотики подействовали — врачи выбрали правильный метод и сумели снять отёк мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии, — передаёт kp.ru слова хирурга-онколога, который знаком с ситуацией.

Врач также отметил, что у актрисы хорошие шансы на благоприятный исход.

Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появились 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сейчас она вышла из комы.

Как ранее писал News.ru, Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.