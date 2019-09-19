После того как Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату, её начали готовить к операции по удалению опухоли.
Это говорит о том, что антибиотики подействовали — врачи выбрали правильный метод и сумели снять отёк мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии, — передаёт kp.ru слова хирурга-онколога, который знаком с ситуацией.
Врач также отметил, что у актрисы хорошие шансы на благоприятный исход.
Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появились 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сейчас она вышла из комы.
Как ранее писал News.ru, Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.