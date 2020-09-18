Анастасию Ивлееву на съёмках укусила муха цеце

https://static.news.ru/photo/e9553240-f92c-11ea-a86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: .instagram.com/_agentgirl_

Телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву на съёмках шоу «Орёл и решка», проходящих в Африке, укусило ядовитое насекомое.

Как рассказала ведущая, она нечаянно села на муху. Когда насекомое добили, его показали местному жителю, который сказал, что такая муха не опасна и ничего страшного от укуса не будет.

Но через пять минут всё начало покрываться такими пупырышками, как будто мошки покусали. Всё тело. То есть, у меня началась аллергическая реакция. Ноги, руки, шея начали покрываться волдырями, дико чесаться. Благо, я всегда вожу с собой аптечку, — поделилась подробностями Ивлеева.

После того, как телезвезда приняла антигистаминное, ей, спустя 30–40 минут, стало лучше. Она призналась, что сама «начиталась в Интернете» о возможных последствиях таких укусов, но, к счастью, всё обошлось и теперь об инциденте напоминают только красные пятнышки на теле и боль в месте укуса. Ивлеева пообещала держать поклонников в курсе своего самочувствия.

Как писал NEWS.ru ранее, американская хип-хоп-исполнительница Cardi B в своём Twitter оценила видео российской телеведущей Анастасии Ивлеевой, в котором та танцует под трек певицы.