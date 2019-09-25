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Актриса Анастасия Заворотнюк, которая лечится от рака в одной из столичных клиник, оформила завещание. О том, что в палату к артистке приходили родственники и нотариус, стало известно журналистам. По некоторым сведениям, знаменитость пришла в себя и поделила наследство между своими родственниками.

Родные, насколько мне известно, и поспешили уладить бумажные формальности, — сообщил источник « Дни.Ру ».

По словам собеседника издания, Заворотнюк находится в сознании и прекрасно понимает, что делает. По оценкам СМИ, стоимость имущества Заворотнюк составляет более 500 миллионов рублей. Знаменитость владеет двумя квартирами в Ялте, просторным жильём в Москве, загородным домом в Крёкшино. Кроме того, в собственности у актрисы несколько дорогостоящих автомобилей.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней женщины возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк обратилась к журналистам с призывом оставить её семью в покое и не спекулировать «ради хайпа». Она также опровергла сообщения о том, что редакторы предложили ей миллионы рублей за участие в программе Андрея Малахова, писал News.ru.