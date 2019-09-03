https://static.news.ru/photo/7daffa3c-ce69-11e9-8b47-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярная актриса Анастасия Заворотнюк полностью погасила задолженность перед приставами, из-за которой ей грозил запрет на выезд за границу.

Задолженность оплачена в полном объёме, — цитирует РИА Новости сообщение столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Несколько лет назад звезда сериала «Моя прекрасная няня» взяла денежный кредит на приобретение земельного участка в Подмосковье. Из-за падения курса рубля она оказалась в долговой яме. Несмотря на сложности, ей удалось добиться мирового соглашения с банком. Оно было подписано в 2018 году.

Как писал News.ru, Никулинский районный суд Москвы прекратил производство по иску к Заворотнюк об ограничении выезда за рубеж из-за долга в 1,6 млн рублей.